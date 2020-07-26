رياضة | مسحة طبية لحمدي فتحي اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية لحمدي فتحي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدة بالنادي الأهلي، على أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق يجري مسحة طبية اليوم للاطمئنان على حالته.

وأضاف مدير الكرة بأن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.

يذكر أن الأهلي يجري اليوم مسحته الطبية السادسة في الرابعة والنصف عصرا؛ للاطمئنان على سلامة الجميع داخل فريق الكرة بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة وديا بعد غد الثلاثاء في ثاني مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.