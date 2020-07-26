رياضة | مسحة طبية لحمدي فتحي اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية لحمدي فتحي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدة بالنادي الأهلي، على أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق يجري مسحة طبية اليوم للاطمئنان على حالته.
وأضاف مدير الكرة بأن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
يذكر أن الأهلي يجري اليوم مسحته الطبية السادسة في الرابعة والنصف عصرا؛ للاطمئنان على سلامة الجميع داخل فريق الكرة بالنادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة وديا بعد غد الثلاثاء في ثاني مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.