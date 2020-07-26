رياضة | نجم غزل المحلة السابق: فاروق جعفر أخطأ في تصريحاته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم غزل المحلة السابق: فاروق جعفر أخطأ في تصريحاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد حنفي هليل نجم نادي غزل المحلة السابق، التصريحات التي أدلي بها فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام الأفارقة للأندية المصرية.

وقال حنفي هليل عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" الحكام بشر والكل معرض للخطأ، وهم جزء من لعبة كرة القدم، وهناك بعض الأمور الداخلية بين الحكام والمسئولين وبعضها معروف والأخر لا يعرفه أحد".

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وأضاف:" البعض لا يستطيع الدخول في نية الحكم، والكابتن فاروق جعفر أخطأ في تصريحاته بشأن مجاملة الحكام، هناك بعض الأمور لا يجب أن يتم الحديث فيها".

وواصل:" تعرضنا في غزل المحلة لظلم واضح في عدد كبير من المباريات، لا نستطيع التعامل بأسلوب بعيد عن كرة القدم".

وأكمل:" هناك بعض المدربين يتعمدوا الخسارة لصالح فرق معينة، وهذه الأمور قد تحدث مجاملة، ويكون هناك بعض التعاطف أحيانا، لكن الإعلان عن وجود لاعب أو مدرب بعينه يحصل على أموال هذا كلام لا يُقال، لأنه سيحاسب عليه".