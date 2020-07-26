رياضة | "الشيشيني" يرد على تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشيشيني" يرد على تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب السابق، أنه لم يحدث مطلقا وجود مجاملات تحكيمية لصالح ذئاب الجبل على مدار مشاركاته مع ذئاب الجبل في البطولات الإفريقية.

وقال الشيشيني عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" لم أحضر مطلقا أي اجتماع مع الحكام، الإداري ومدير الكرة فقط هم من يجلسون في الاجتماعات الفنية".

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وأضاف:" لو افترضنا أن هناك مجاملة لا يجب أن تذكر بهذا الشكل".

وواصل:" المقاولون العرب كان احيانا يتعادل في مصر، ويفوز في الخارج، الحكام لم يجاملونا مطلقا".

وأكمل الشيشيني: "أول بطولة فزنا بها على حساب باور دينامو على الزامبي فزنا خارج ملعبنا".