رياضة | مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في موعدها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، تطورات جديدة بشأن مصير مباراة إياب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ذكرت صحيفة (ذا صن)، اليوم الأحد، أن المباراة ستقام على ملعب الاتحاد في السابع من أغسطس/آب كما هو مقرر، على الرغم من الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه المملكة المتحدة على القادمين من إسبانيا.

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وأوضحت أن الحكومة البريطانية ليس لديها نية لإلغاء الاستثناءات التي أعلنت عنها في يوليو/تموز الجاري لبعض الفعاليات الرياضية، مما يعني أن مباراة إياب ثمن النهائي قد تقام في إنجلترا كما هو مقرر وبدون جماهير.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، أمس أنه اعتبارا من اليوم الأحد، سيتعين على المسافرين القادمين من إسبانيا إلى الأراضي البريطانية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

وكان السيتي قد فاز ذهابا على منافسه الإسباني (2-1) على ملعب سانتياجو برنابيو.