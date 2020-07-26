رياضة | هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هروب اضطراري.. الأهلي يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلى سيحاول ضم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي عن طريق خروجه نهائيا من ناديه، سواء بالانتقال لأحد الأندية التركية أو الإماراتية.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "العرض الخارجي لباهر المحمدي سيكون "ترانزيت" من أجل عودته للدوري المصري من بوابة القلعة الحمراء، خصوصا في ظل صعوبة ضمه حاليا بسبب رفض جمهور الإسماعيلي لصفقة بيعه للأهلي.

وواصل: "إدارة الأهلي كانت اتفقت مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي على تأجيل الصفقة لمدة موسم، لحين هدوء الأوضاع في الإسماعيلي وأيضا بسبب قرب الانتخابات في الدراويش".