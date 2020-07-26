الامارات | مايكون يعلن رحيله عن النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن مايكون يعلن رحيله عن النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البرازيلي مايكون بيريرا، اليوم الأحد، عودته إلى ناديه السابق غالطة سراي التركي بعد نهاية إعارته مع فريق النصر السعودي وفشل الناديين في الوصول لاتفاق.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية ما كتبه مايكون عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "بعد قضاء عام ونصف رائع مع النصر، أحب أن أشكر جميع أعضاء الفريق من لاعبين ومدربين ومجلس إدارة، بالإضافة إلى جماهير النادي".

وانتهى عقد مايكون مع النصر في نهاية يونيو الماضي، ليعود من جديد لفريق غالطة سراي التركي الذي يرتبط معه بعقد رسمي حتى نهاية الموسم المقبل.

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ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر.

يشار إلى أن الدوري السعودي سيعاود نشاطه الشهر المقبل، بعد توقف لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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