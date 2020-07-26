شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الشكر لأعضاء النادي لحرصهم على حضور الجمعية العمومية منذ الصباح الباكر، موجهًا الدعوة لهم لحضور مناقشة الميزانية التي ستعقد، غدًا الإثنين، في حال اكتمال النصاب القانوني.

ويحرص المسؤولون في نادي الزمالك على تيسير مهمة الأعضاء منذ الساعات الأولى من اليوم للتسجيل وحضور الجمعية العمومية، ومتابعة كل إجراءات دخول الأعضاء والعملية التنظيمية، كما يحرصون على متابعة سير العملية التنظيمية داخل الجمعية العمومية للنادي.