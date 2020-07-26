شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الشكر لأعضاء النادي لحرصهم على حضور الجمعية العمومية منذ الصباح الباكر، موجهًا الدعوة لهم لحضور مناقشة الميزانية التي ستعقد، غدًا الإثنين، في حال اكتمال النصاب القانوني.
ويحرص المسؤولون في نادي الزمالك على تيسير مهمة الأعضاء منذ الساعات الأولى من اليوم للتسجيل وحضور الجمعية العمومية، ومتابعة كل إجراءات دخول الأعضاء والعملية التنظيمية، كما يحرصون على متابعة سير العملية التنظيمية داخل الجمعية العمومية للنادي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.