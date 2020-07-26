شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور للاعبين سابقين بالأهلي: بلاش نتكلم في التحكيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، تصريحات فاروق جعفر، لاعب ومدرب الزمالك والمنتخب الأسبق، حول مجاملات التحكيم الأفريقي للأندية والمنتخبات المصرية بـ«غير الموفقة»، منتقدًا بعض اللاعبين السابقين في القلعة الحمراء الذين تحدثوا عن هذه الأزمة.

وقال «الغندور» في فيديو لايف عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، اليوم الالأحد: «امبارح شوفت لاعيبة قدامى من النادي الأهلي بيتكلموا عن تصريحات فاروق جعفر، عايز أقول لهم إن سهل جدًا نتكلم على بعض، سهل نجيب تصريحات متبادلة ونعلق على أخطاء تحكيمية، بس في ناس كانت بتقول إن خالد الغندور لما بيتكلم في حاجات زي دي بيعمل فتنة».

وأضاف: «أنا مش هتكلم في الأمور اللي زي دي علشان معملش فتنة، وهتكلم في فكرة إن المشجعين على السوشيال يعملوا اللي عاوزينه هما في النهاية مشجعين، لكن لاعب الكرة اللي لبس فانلة ناديه وارتدى فانلة بلده، لازم يكون أرقى من كده بكتير، ويكون أسلوبه مافيهوش مكايدة، خصوصًا لما تكون المعلومات مغلوطة، هل كل مشجعي الكرة المصرية عايزين العدالة وهل في مواقفهم المختلفة سواء مع ناديهم أو نادي غيره الآراء بتختلف؟».

وتابع: «تصريحات فاروق جعفر كانت غريبة وغير موفقة إنها تخرج من قيمة وقامة كبيرة جدًا في الكرة المصرية، وهو من يتحمل تصريحاته فقط، لكن على أرض الواقع، لما نيجي نتكلم يكون بالأسانيد والأدلة، هل موجود فساد تحكيمي في الكرة الأفريقية؟ آه ومن زمان، وده بلسان أندية كبيرة، ومنها الأهلي، وكان مش راضي عن جاساما والعرجون، فبلاش نتكلم على التحكيم».

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