شكرا لقرائتكم العطار: الاسترخاء سبب إصابات الإنتاج الحربى..وأرسلنا المشروع النهائى للائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن الاسترخاء والتهاون بين لاعبى الانتاج الحربى سبب كثرة إصابتهم بكورونا ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :"حينما تأكد لاعبو الانتاج الحربى من سلبية مسحة كورونا قبل بدء معسكرهم فى شرم الشيخ حدث لهم استرخاء وتهاون وتعاملوا مع بعض بمزيد من الطمأنينة بعيداً عن الاجراءات الاحترازية".

ويضيف العطار :"أجرينا مسحة للاعبين المصابين وغير المصابين فى الانتاج يومى الخميس والجمعة وسنجرى لهم مسحة أخرى اليوم للتأكد من العينات التى ظهرت"

وتابع :"قررنا تفعيل دور المراقب الطبى بداية من المباريات الودية ولم ننتظر للمباريات الرسمية وطالبنا الاجهزة الفنية والادارية بالاندية بتشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"

وعن الجمعية العمومية للجبلاية قال وليد العطار :"أرسلنا المشروع النهائى للائحة للإتحاد الدولى الفيفا لمراجعتها والتأكد من توافقها مع قانون الفيفا وننتظر الرد ، ومدة عمل اللجنة الخماسية سوف تتضح هذا الاسبوع "

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وعن خلافاته مع أحمد مجاهد قال المدير التنفيذى للجبلاية :"ليس لدى أى خلافات مع مجاهد ، ولم أقرأ ماكتبه وعملت معه سنوات طويلة".

وفى وقت سابق ، فجر وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مفاجأة جديدة، وأكد أن الجبلاية لم تتحمل جنيهاً واحداً حتى الآن لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، لافتا إلى أن الاتفاق مع الشركة المسئولة عن تطبيق التقنية ينص على أن تتحمل الشركة تكلفة تدريبات الحكام واستقدام وشحن والأجهزة وغيرها، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يسدد للشركة حتى الآن جنيها واحدا.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن المباريات الست التى أقيمت بنظام الـvar لم تسدد الجبلاية حتى الآن تكلفتها بقيمة 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة بعد توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، ولكن مع استئناف الدورى بتطبيق التقنية ستسدد الجبلاية للشركة تكلفة المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السماح لـ15 فردا فقط بحضور مباريات الدورى العام التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، هم أعضاء مجالس إدارة الأندية، كما سيتم تقليص أعداد الحاضرين من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع تطبيق التباعد على مقاعد البدلاء، فى ظل الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.