شكرا لقرائتكم احمد جلال ابراهيم يؤكد ثقة مجلس الإدارة بالجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، أن المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور لديه ثقة كبيرة في الجمعية العمومية وفي حضور اعداد كثيفة من أعضاء النادي.

أضاف احمد جلال ابراهيم أن أعضاء النادي سعداء بالمنشاءات الجديدة وهو ما لمسناه منذ إعادة النشاط عقب توقف دام طويلا بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا.

وأوضح احمد جلال أن اليوم يعد يوما أسريا بحضور اعضاء الجمعية العمومية ورئيس النادي لمناقشة كافة الأمور الخاصة بمصلحة النادي.

وتابع نائب رئيس النادي أن الاعضاء حريصون على الحضور رغم تفشي فيرس كورونا عالميا.

وتقدم احمد جلال بالشكر لاعضاء الجمعية العمومية علي وعيهم الكامل وعلي وقفتهم خلف مجلس الإدارة.

وأشار نائب رئيس النادي الي أن تجاوب الجمعية العمومية اليوم يمحو تعب مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.

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وقال إن مجلس إدارة الزمالك حقق كل رغبات الجمعية العمومية بانشاء قناة الزمالك وفرع 6 اكتوبر والاستاد الجديد.

وعن مستوى الفريق في الفترة الماضية أكد أحمد جلال ابراهيم سعادته بأداء اللاعبين في المباريات الودية مع سموحة وبيراميدز ، الفريق واقف علي رجله وفي ليقة بدنية كبيرة

وشدد أن الوديات لها فوائد برغم الهزيمة أمام بيراميدز لكن هناك مكتسبات وهتكون حافز كبير وتجهيز جيد للبطولة الإفريقية

وصرح نائب رئيس النادي أن الإدارة توفر كافة السبل للفريق الإستعداد الجيد لدوري أبطال افريقيا.

وأوضح أن الامور صعبة في المنظومة الرياضية في ظل إنتشار الإصابات خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين وعلي رأسهم مختار مختار ، برغم عدم الاختلاط بين الفرق.

واختتم احمد جلال ابراهيم تصريحاته بأن الزمالك اول نادي وقف النشاط الرياضي خوفا علي الاعضاء والرياضين وفرض اجرءات احترازية قبل اي مؤسسة والزمالك نفذ توجهات الدولة في الرجوع تدريجيا.