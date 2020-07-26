شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: اتحاد الكرة أبلغنا بوجود طيارة هتعدى تجيب الأجانب ومحدش جه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى أن اتحاد الكرة وعدهم بحضور الأجانب ولكن لم يحدث ، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :" جمال محمد على قالنا في طيارة هتعدى تجيب كل اللاعبين الأجانب فى الدوري بس لحد دلوقتى مجاش حد، معرفش المشكلة فى الطيارة ولا فى مين".

ويضيف سعفان الصغير :"الاعلام الزملكاوى مش عايز الدوري يرجع والإعلام الاهلاوى عايز الدوري واحنا ضيعنا فى النص ، كنا عايزين نبدأ دوري جديد يكون الناس اكتشفت "المصل" ، ومعرفش إيه لازمة المسحة بعد إصابة 18 لاعب من الانتاج الحربى بكورونا رغم اجراؤهم المسحات، القصة بقت عند وتكبر مش كووة وتابع ساخراً :"افرض أنا نزلت أجيب أرانب وملوخية من السوق ما أنا هيجيلي كورونا و انقل الكورونا للاعيبة الاسماعيلي ، ولا المفروض أخلي مراتي هي اللي تنزل تجيب الأرانب".

وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى وعاد الغينى بيكيتى سيلفا للاسماعيلية وانتظم فى تدريبات فريقه ولم تحدد موعد عودة الرباعى الاخر حتى الان.

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وفى وقت سابق ، قال سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلى، إن العند والتكبر هى طريقة اتحاد الكرة لإرضاء نادٍ بعينه على حساب مصلحة كل الأندية، مؤكداً وجود حالات كورونا فى أندية كبرى لم يتم الإعلان عنها، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "عشرة أندية كانت ترفض عودة الدورى، ولكن حدث ضغط من نادٍ واحد عشان عودة المسابقة، منتهى العند والتكبر لإرضاء نادٍ بعينه على حساب سلامة كل الأندية".

وأضاف سعفان الصغير، "تأكد إصابة محمد حمدى زكى مهاجم الفريق وكذلك طارق أبو الليل وأحمد سالمان بفيروس كورونا بعد المسحة الرابعة، وتماثل نادر رمضان لاعب الفريق والدكتور أيمن عوض طبيب الفريق للشفاء بعد تعافيهم من كورونا وجميعهم جاءتهم أصيبوا دون ظهور أى أعراض لدرجة أن حمدى زكى كان فى طريقه للإسكندرية لقضاء إجازته بشكل عادى وفوجئ بأنه إيجابى ".

وتابع مدرب حراس الإسماعيلى، "حمدى زكى أصيب دون أن يخرج من النادى، وإحنا خايفين على أهل بيتنا وعائلاتنا، معرفش ليه فيه عند والناس مصممة على عودة الدورى دون مبرر، سمعت ناس فى اتحاد الكرة بيقولوا الإنتاج هيتدرب عادى رغم وجود 18 مصاباً بكورونا، معرفش إزاى، أنا عرفت من الاتحاد الدولى أن النادى اللى هيرفض يلعب لن يعاقب، البنى آدم غالى لازم ميكونش فيه كورة إلا مع ظهور المصل المعالج للوباء، بلاش تعنت وعند خاصة فى هذه المسائل، الاعداد قلت فى الشارع وزادت فى الرياضة، وبأكد فى حالات كورونا فى نادى كبير ولم يتم الاعلان عنها".