شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: لو نزلت أجيب أرانب وملوخية من السوق هرجع بكورونا للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن اتحاد الكرة وعدهم بحضور الأجانب ولكن لم يحدث.

وأكد سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: "جمال محمد على قالنا فى طيارة هتعدى تجيب كل اللاعبين الأجانب فى الدورى بس لحد دلوقتى مجاش حد، معرفش المشكلة فى الطيارة ولا فى مين".

وتابع سعفان الصغير: "الإعلام الزملكاوى مش عايز الدورى يرجع والإعلام الاهلاوى عايز الدورى وإحنا ضيعنا فى النص، كنا عايزين نبدأ دورى جديد يكون الناس اكتشفت "المصل"، ومعرفش إيه لازمة المسحة بعد إصابة 18 لاعبا من الإنتاج الحربى بكورونا رغم إجرائهم المسحات، القصة بقت عند وتكبر مش كورة".

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وأضاف سعفان ساخراً: "افرض أنا نزلت أجيب أرانب وملوخية من السوق ما أنا هيجيلى كورونا وانقل الكورونا للاعيبة الإسماعيلى، ولا المفروض أخلى مراتى هى اللى تنزل تجيب الأرانب".

وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى وعاد الغينى بيكيتى سيلفا للإسماعيلية وانتظم فى تدريبات فريقه ولم تحدد موعد عودة الرباعى الآخر حتى الآن.