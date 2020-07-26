شكرا لقرائتكم حمادة أنور يتحدث عن آخر تطورات ملف نادي القرن وتجديد العقود وعمومية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الجمعية العمومية تسير بشكل جيد خلال الساعات الماضية، وقال أنور عبر برنامج "ملعب الصقر" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين والمذاع عبر راديو مصر: "الجمعية العمومية تسير بشكل جيد، وهناك حضور كبير من جانب الأعضاء، وهم حريصين على الحضور لرؤية مدى التطوير الذي حدث داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "وضعنا في المقترحات مسألة استكمال الدوري من عدمه، لكن سيتم مناقشة الأمر سيكون غدا في الجمعية العمومية، لسنا ضد توجيهات الدولة، سنلتزم بالقواعد والاجراءات المطلوبة وبدأنا بالمباريات الودية، وأتمنى أن يكون اللاعبين لديهم وعي".

وحول ملف نادي القرن، قال أنور: "سنقدم الملف خلال الفترة المقبلة، ولن أكشف المحتوى والأوراق الموجودة داخله".

وتطرق للحديث عن ملف تمديد عقود بعض اللاعبين، وقال:" نقوم بتجديد العقود وفقا للأولويات، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يتولي الملف، ونسعى للحفاظ على أبناء النادي مثل حازم إمام، وحدثت جلسة بينهم وفي غضون أيام سيتم الاعلان عن كل التفاصيل".

واكمل:" لدينا لاعبين آخرين مثل محمد عبدالغني وعبدالله جمعة ويوسف أوباما، كل شئ يمر حسب الأولويات"

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كما أكد حمادة أنور، أن تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام "خانه التعبير فيها، والموضوع حصل على أكبر من حجمه".

وأضاف:"كنت مديرا اداريا لفريق الزمالك طوال 8 سنين، ولم يحدث مطلقا وجود مجاملات أو مطالب من الحكام باحتساب ركلات جزاء أو طرد لاعبين من المنافسين، الأندية المصرية الأكثر معاناة من الحكام في إفريقيا، الجميع يطالب الحيادية ولا نريد مجاملة من أحد".

وواصل: "فاروق جعفر تحدث عن وجود بعض الحكام الأفارقة يعرضون مجاملة الفرق، والزمالك حصل على البطولات الافريقية بتعب وجهد، وهو خانه التعبير فقط في تلك التصريحات".

وتابع أنور: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، نعمل على وصولهم خلال اليومين المقبلين عن طريق تونس، اللعب في الدوري والاستعداد له أصبح أمر واقع، باتريس كارتيرون وضع أجندة وخطة المباريات الودية للاستعداد للمباريات القادمة في وكذلك بطولة إفريقيا".

وأتم:"هناك اتصالات حاليا مع السفارة المصرية بالمغرب، وبدأنا في متابعة مباريات الرجاء، بدأنا نفكر في تلك المواجهة".