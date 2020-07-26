شكرا لقرائتكم كابيلو: هازارد فشل في التعامل مع ضغوط ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى فابيو كابيلو المدرب الأسبق لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن إيدن هازارد عانى كثيرا من أجل الوصول لمستوى التوقعات الكبيرة التي كانت منتظرة منه عقب انتقاله إلى النادي الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي في العام الماضي.

وانضم هازارد إلى العملاق الإسباني قادما من النادي اللندني بناء على عقد لمدة خمسة أعوام مقابل مبلغ قدر بنحو 100 مليون يورو قبل موسم انطلاق الموسم الماضي.

وقاد لاعب منتخب بلجيكا تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال وجوده في ستامفورد بريدج لكنه فشل في تحقيق انجازات مماثلة في العاصمة الإسبانية بعد أن تعثرت مسيرته بسبب الإصابات التي تقلصت بسببها مشاركته إلى 21 مباراة فقط في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.

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وقال كابيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: لم يكن نفس اللاعب الذي كان في تشيلسي وتعرض لإصابات لمدة طويلة، لم يندمج تماماً في إسبانياـ، دائما كنت أعتبره لاعبا كبيرا لكن مسؤولية اللعب في ريال ثقيلة وتعثر هازارد تحت وطأة هذا العبء هذا الموسم. بالتأكيد سيكون أفضل في الموسم المقبل.

ومع تراجع مستوى ومشاركة هازارد قدم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة موسما كبيرا مع ريال محرزا 21 هدفا في الدوري ليقود الفريق إلى حصد اللقب المحلي للمرة 34 ليعزز النادي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج.

وعن بنزيمة قال كابيلو الذي سبق له تدريب منتخب إنجلترا أيضا: لقد أصبح أحد ركائز ريال مدريد الأساسية وتولى المسؤولية التي كانت بعيدة عنه عندما كان يلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، لديه موهبة فطرية في التهديف وقد أثبت ذلك فعليا.