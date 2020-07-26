بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وتلميحه الأخير.. 5 أندية تنتظر محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، يبدو أن أيام الدولي المصري محمد صلاح أصبحت معدودة داخل نادي ليفربول.

منح الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، الضوء الأخضر للأندية المهتمة بالحصول على خدماته للتحرك تجاهه، بعد أن ألمح بإمكانية الابتعاد عن قلعة "أنفيلد"، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب مصري يرفع لقب البريميرليج مرتين.

ويعد تلميح الفرعون المصري، أملاً جديداً لعمالقة أوروبا، الذين قاتلوا في وقت سابق للحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي الموسمين المنقضيين، وعلى رأسهم يوفنتوس، الذي قام بأكثر من محاولة في وقت سابق، للتعاقد مع صلاح، مقابل التنازل عن باولو ديبالا، إضافة إلى مقابل مادي قيمته 40 مليون يورو، لكن تمسك اللاعب وبطل إنجلترا بالبقاء، حال دون إتمام الصفقة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



لم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لباريس سان جيرمان، الذي بات على موعد مع فقدان أهم عناصره الممثلة في كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، لارتباطهما بالانتقال لريال مدريد وبرشلونة، واحتدام أزمتهما مع إدارة النادي الباريسي، إذ يعتبر توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان، أن صلاح سيكون البديل الأنسب لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي، خاصة أن الدوري الفرنسي سيكون تجربة جديدة على الفرعون، لمنحه فرصة جديدة لوضع بصمته في جميع المسابقات الأوروبية.

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الغريمان التقليديان، ريال مدريد وبرشلونة، ضمن قائمة الأندية التي وضعت محمد صلاح في دائرة اهتمامها، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه قطبي الكرة الإسبانية على مدار الفترة الماضية، ليصبح صاحب الـ28 عاماً، ضمن خطة الإنقاذ التي يضعها الثنائي الإسباني، إذ أن برشلونة في طريقه إلى فقدان لويس سواريز وأنطوان جريزمان، الأمر ذاته بالنسبة للملكي الذي يبحث عن بديل مناسب لجاريث بيل.

كما ارتبط اسم محمد صلاح ببايرن ميونخ "بطل الدوري الألماني"، من أجل تأمين صفوفه من الرحيل المحتمل للبولندي، روبيرت ليفاندوفسكي، خاصة أن اللاعب يمثل جزءا هاما من القوة التهديفية للفريق، ما جعل الإدارة تبحث عن لاعب لديه قدرة وسجل تهديفي جيد لتعويض الخسارة التي ستلحق به مع رحيل النجم البولندي.

ونجح محمد صلاح فى قيادة ليفربول لحصد لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، وتسلم نجوم ليفربول لقب كأس الدورى الإنجليزى من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه.

وحقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا مثيرًا، على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3، فى المباراة القوية التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، فى ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".