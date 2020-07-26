الامارات | الخندقاوي يستعين بـ 3 سيدات في انتخابات الهلال السوداني

شكرا لقرائتكم خبر عن الخندقاوي يستعين بـ 3 سيدات في انتخابات الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المرشح لرئاسة نادي الهلال السوداني صابر شريف الخندقاوي عن القائمة التي اختارها لخوض الانتخابات، وقام بتسليمها إلى اتحاد الكرة السوداني. وذكرت صحيفة "قوون" السودانية ان الخندقاوي أعلن عن قائمته لخوض انتخابات "الأزرق" والتي ضمت عبد الرحمن الصديق نمر نائباً له ومنصب الأمانة العامة صلاح عبد القادر وشوقي بدوي أمينا للمال ومحمد علي الاعيسر ممثلا للأنشطة ونادر منصور ممثلاً لقدامى اللاعبين والإعلامية ناهد بشير ممثلاً للمرأة وعضوية كل من: فؤاد صالح والدكتور أمجد الكنز ومحمد عبد العزيز والدكتورة فاتن شرف الدين ونفيسة قسم السيد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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