الامارات | تعرف إلى شروط ممارسة رياضة الدراجات الهوائية على مضامير دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى شروط ممارسة رياضة الدراجات الهوائية على مضامير دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس دبي الرياضي اليوم اجتماعًا تنسيقيًا لوضع القواعد الالزامية واللوحات الإرشادية لمستخدمي مضامير الدراجات الهوائية في دبي من أجل تحقيق معايير السلامة المطلوبة أثناء التدريبات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي.

وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور محمد عبدالله القايدي ويوسف محمد الشامسي من القيادة العامة لشرطة دبي، وحمد القيسي وأحمد الخزيمي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ود. نسيم محمد رفيع ومحمد الظنحاني من بلدية دبي، ومشعل جلفار من مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، ومحمد خياط من مجموعة ميدان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون النموذجي بين المؤسسات والدوائر الحكومية لتنظيم أسس استخدام المضامير في دبي ومن أهم المضامير الورقاء وند الشبا والخوانيج وحديقة مشرف، والقدرة، وتم التركيز في الاجتماع على مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية.

Advertisements

وتم إقرار عدد من الشروط الإلزامية التي يجب على مرتادي المضامير الالتزام بها قبل ممارسة الرياضة في المضمار ومن أهمها ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة، عدم استخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة الدراجات الهوائية، عدم استخدام الإضاءة المتقطعة واستخدام إضافة ثابتة، استخدام الجانب الأيمن للطريق في جميع الأحوال والتأكد من خلو الطريق مع إصدار إشارة باليد عند تغيير المسار، الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية وعدم القيام بأي أمور خطيرة، السير باتجاه المرور دائمًا وليس بالعكس مع الالتزام بمسار الدراجة المحدد، الالتزام بالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية التي يتم تركيبها على الطريق وفي مسار الدراجات الهوائية، عدم استخدام الهاتف أو التصوير أثناء قيادة الدراجات الهوائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news