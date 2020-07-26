شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ودية الزمالك أمام وادي دجلة اليوم.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، نظيره وادي دجلة، بمباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.
المباراة تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب بتروسبورت بالقاهرة.
وتذيع قناة الزمالك المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.
وكان الزمالك قد خاض وديتين هذا الأسبوع، حيث فاز على سموحة بخماسية بينما تعثر بالخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد.
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