شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» عن «بن شرقي» و«أوناجم»: ثنائي يفوز بالبطولات القارية أينما ذهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، المحترفين في صفوف الزمالك. ونشر الحساب صورتين للنجمين المغربيين: الأولى بقميص فريق الوداد المغربي، والثانية بقميص نادي الزمالك، وأرفق بهما تعليقًا كتب فيه: «ثنائي يفوز بالبطولات القارية أينما ذهب.. دوري الأبطال (الوداد) كأس السوبر (الزمالك)». وانضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى صفوف الزمالك الموسم الماضي، ويقدمان مستوى مميزًا مع الفريق، وحققا مع الزمالك بطولات كأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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