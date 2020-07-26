شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تطالب الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت إدارة نادي الزمالك عبر الإذاعة الداخلية بمقر النادي، جميع الأعضاء بعدم خلع الكمامة أثناء الجمعية العمومية للتصويت على الميزانية والحساب الختامي عن العام الماضي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم.

وكان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من 3 أبواب، بعد الحصول على موافقة من وزير الشباب والرياضة، حيث يتم الدخول من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية، وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت، ووضعها على جانبي أبواب النادي الـ3.

وقرر المجلس عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط، وعن طريقة التصويت، وخصص سرادق لعملية التصويت مجهز بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت، تسهيلًا على الأعضاء، فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت، ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.