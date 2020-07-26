شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن سلبية مسحة عمر الميداني.. وموعد انضمامه لتدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري سلبية نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها السوري عمر الميداني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد عودته من الأراضي السورية، حيث غادر البلاد عقب ظهور جائحة كورونا.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن ينضم الميداني إلى تدريبات الاتحاد تمهيدًا لمشاركته بالمباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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