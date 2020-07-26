شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل يوفنتوس المتوقع في مواجهة حسم الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع فريق يوفنتوس، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، لحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، عندما يستضيف نظيره سامبدوريا، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب إليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة «الكالتشيو».

ويحتاج السيدة العجوز للفوز على سامبدوريا من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي والاحتفاظ باللقب بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية لمنافسيه بالموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة الحاسمة من أجل التتويج بالدوري الإيطالي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.

خط الوسط: ماتويدي، بيتانكور، رابيو.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، بيرنارديسكي.

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ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريقى أتلانتا وإنتر ميلان، فيما يأتي سامبدوريا في المركز الـ14 برصيد 41 نقطة.