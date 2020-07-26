شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس معاملة المحترف السوداني كلاعب مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار اللاعب السوداني كلاعب مصري اعتبارًا من الموسم المقبل 2020/2021.

اللاعب السوداني كان يُعامل كمصري في السنوات السابقة، إلا أن مؤخرًا تم إيقاف هذا البند في لائحة اللاعبين الأجانب بالجبلاية.

ويدرس اتحاد الكرة هذا الاقتراح، خاصة مع رغبة تنشيط العلاقة الرياضية بين مصر والسودان من قبل الجبلاية.

ويُعامل حاليًا اللاعب السوري والفلسطيني كمصري، مع إعطاء الأندية إضافة لاعب واحد من شمال أفريقيا في قائمة فريقها، ويُعامل كلاعب مصري.

ويبرز عدد كبير من اللاعبين الأجانب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements