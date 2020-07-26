شكرا لقرائتكم خبر عن «كفر قشاش» يلتقي «شبرانبات» في نهائي دوري مراكز الشباب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حث اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لاعبي فريق مركز شباب كفر قشاش بمركز شبراخيت، على بذل الجهد للفوز بنهائي دوري مراكز الشباب أمام فريق مركز شباب شبرانبات، واللعب بجد حتى اللحظة الأخيرة من عمر المباراة النهائية، لتحقيق الفوز بالمباراة، مضيفًا أنه سيتم صرف مكافأة خاصة لهم في حال الفوز بالبطولة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لاعبي فريق مركز شباب كفر قشاش وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للفريق، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراة في السادسة من مساء اليوم في نهائي دوري مراكز الشباب السابع، والذى يقابل خلاله في المركز الأوليمبي بالمعادي فريق مركز شباب شبرانبات بمحافظة الغربية.

ويحضر نهائي المباراة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومحافظا القاهرة والغربية، ومن المقرر بث المباراة على الهواء مباشرة على شاشات عدد من القنوات المصرية، ستشهد المباراة تطبيقًا كاملًا للإجراءات الاحترازية الموجودة ضمن الدليل الاسترشادى لوزارة الشباب والرياضة حرصًأ على سلامة اللاعبين والموجودين.

وأشاد «آمنة» بالأداء البطولى للفريق، الذي ظهر خلال المباريات في الأدوار التمهيدية والدور النصف النهائى، وعبر عن آماله أن يستمر الفريق بنفس الروح في مبارة النهائى الليلة، وأن يثبت لاعبى الفريق انها على قدر المسئولية.

وقال المحافظ إن الساحة الرياضية في محافظة البحيرة تشهد طفرة كبيرة، وإن المحافظة تقوم بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب بها، وتهتم بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وتدعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا، وذلك في إطار اهتمام الدولة ووزارة الشباب بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.

وعبر أعضاء الفريق والجهاز الفنى والإدارى عن سعادتهم بدعم وتشجيع المحافظ، وتوفير كل احتياجاتهم ودعمهم، مؤكدين على بذل الجهد اللازم للفوز بالبطولة.

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محافظ البحيرة يحث فريق كفر قشاش على الفوز بالنهائى

محافظ البحيرة يحث فريق كفر قشاش على الفوز بالنهائى

محافظ البحيرة يحث فريق كفر قشاش على الفوز بالنهائى

محافظ البحيرة يحث فريق كفر قشاش على الفوز بالنهائى