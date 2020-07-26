شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الموقعة المصيرية.. فرص أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة تفصل أستون فيلا عن المواجهة المصيرية أمام وست هام يونايتد، المقرر لها في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقاد النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه» فريقه أستون فيلا لفوز غال على أرسنال في المباراة الماضية بعد تسجيله هدفا رائعا، قد يبقي على «الفيلانز» في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يرتبط موقف أستون فيلا بنتيجة واتفورد في مباراة الجولة الأخيرة، مع العلم أن الأول سيواجه وست هام، أما الثاني سيلتقي مع آرسنال.

فوز أستون فيلا مع تعادل أو هزيمة واتفورد، يضمن للفيلانز البقاء في الموسم الجديد، والعكس صحيح، كما يلعب فارق الأهداف دورًا أساسيًا في حسم بقاء «الفيلانز» من عدمه، وهذا يعني أنه قد بهبط حال انتصاره على وست هام مع فوز واتفورد أمام آرسنال بنتيجة كبيرة.

أستون فيلا سجل هذا الموسم 40 هدفًا ودخل مرماه 66، أما واتفورد سجل 34 واستقبل 61.

يذكر أن فوز أستون فيلا وواتفورد في المباراة الأخيرة بنفس النتيجة، يضمن بقاء الأول وهبوط الثاني.

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