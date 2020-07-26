شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح في رسالة غامضة: الصمت أبلغ من الهذيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، الأحد، تغريدة غامضة عبر حسابه بموقع «تويتر». وكتب «صالح» في تغريدته: «هناك أشخاص يتحدثون بالعقل وليس اللسان، وحجتهم الصدق وليس الاسترسال في الكلام». وتابع: «انتقِ كلماتك فإذا كانت قدمك تترك أثرًا في الأرض فلسانك يترك أثرًا في العقل والوجدان، وإذا كان الكلام للشهرة فإن السكوت أفضل بزمان، فالشهرة داء والبعد عن الأضواء أمان، لا تكذب ولا تتجمل فالصمت أبلغ من الهذيان». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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