شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من أعضاء الزمالك للمشاركة في الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أعضاء نادي الزمالك على المشاركة بكثافة في فعاليات الجمعية العمومية بالنادى، لمناقشة الميزانية وما يتضمنه جدول الأعمال.

ويتوافد الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا، على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاثة أبواب بعد الحصول على موافقة من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

في الوقت نفسه، قرر المجلس وتأكيدا على الشفافية والنزاهة عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط.

وعن طريقة التصويت، قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت تسهيلًا على الأعضاء، فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.

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