شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أعمال الجمعية العمومية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت في التاسعة صباح اليوم، الأحد، فعاليات الجمعية العمومية بنادي الزمالك لمناقشة الميزانية وما يتضمنه جدول الأعمال.
تضمن جدول الأعمال بالجمعية 11 بندا، هي: التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.
كما سيتم النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية، وعرض تقرير تقييم المطاعم، وعرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة بالمحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.
وتوافد الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية التي تستمر من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.
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