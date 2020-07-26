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جدة - عمرو شويل رصد "الخليج 365"، الأجواء داخل الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الأول لتسجيل الحضور من جانب الأعضاء في الجمعية العمومية المقرر انعقادها علي مدار اليوم وغدا الإثنين، وذلك من أجل النظر في أعمال المجلس عن السنة المالية المنتهية وخطة العام الجديد.

طارق يحيى يصوت على ميزانية نادى الزمالك (1) وحرص طارق يحيى، رئيس قطاعات الناشئين، علي تسجيل حضوره في الجمعية العمومية للنادي الأبيض كأول أعضاء المجلس الحالي حضورا لمقر النادي من أجل التصويت علي الميزانية .

طارق يحيى يصوت على ميزانية نادى الزمالك (2)



طارق يحيى يصوت على ميزانية نادى الزمالك (3) طرح مسئولو الزمالك، عددا من مقترحات الأعضاء للتصويت في الجمعية العمومية ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا Advertisements

جاء عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك، 88629 عضوا إلي جانب الأجانب، حيث فتح نادي الزمالك باب التسجيل في الجمعية العمومية في التاسعة من صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتي التاسعة مساء للتصويت علي ميزانية النادي ثم يستكمل الزمالك عموميته علي مدار غدا الإثنين.