شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة فايلر مع صالح جمعة بحضور أخصائى التأهيل والتغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال أستبعاد صالح جمعة لاعب الاهلي من مباراة سموحة الودية التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة أول امس ، الجمعة، بإستاد التتش يمثل علامات إستفهام خاصة وأن البعض ظن أن اللاعب سيُشارك في الودية بعدما شارك في التدريبات السابقة وظهر بشكل جيد فيها وبات مُلتزماً بشكل واضح ،وتساءل البعض حول هذا الأستبعاد وطرح سؤالاً: هل سيعود صالح جمعة لـ"ثلاجة" فايلر المدير الفني للفريق ويتم إستبعاده من الحسابات؟

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مصدر في الاهلي قال أن المدرب السويسري عقد جلسة خاصة مع صالح جمعة قبل ودية سموحة فى حضور كلًا من محمد النجار أخصائي التأهيل وعبد الرحمن سعيد إستشاري التغدية بالجهاز الفني من أجل الحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستوى اللاعب ولياقته البدنية ، وقال المدير الفني للاعب أنه يحتاج لمزيداً من الوقت من أجل الإعتماد عليه فى المرحلة المقبلة.

وإستعان فايلر بالتقارير المقدمة له من أخصائي التأهيل وايضًا إستشاري التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع اللاعب عن حاجته لوقت إضافي من أجل الدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا ، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة خاصة بعد أن أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدني والغذائي حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه وإستعادة «فورمة» المباريات ، وإعترف فايلر للاعب الاهلي خلال الجلسة التى سبقت ودية سموحة أنه لن يكون فى حساباته خلالها وهو ما تقبله اللاعب الذى أكد انه سيكون تحت أمر الجهاز الفني من أجل العودة بشكل تدريجي لحساباته الفترة القادمة.