شكرا لقرائتكم طارق يحيى: التريندات "رزق".. ولسنا فى خصومة مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، بعد توافدهم على مقر النادى للتسجيل فى عمومية النادى لمناقشة الميزانية، المنعقدة على مدار اليوم وغد الإثنين، مشددًا على أن النادى الأبيض يشهد طفرة فى احترام الأعضاء والتنظيم.
وعلق طارق يحيى على مطالبة الزمالك بأحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن، الذى منحه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، للأهلى، مطلع القرن الجارى، مشددًا على أن الزمالك يقاتل من أجل إثبات أحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن، قائلاً: "إذا أراد الله ووفقنا فى هذه القضية نكون عملنا شيء كبير لجماهير الزمالك وتاريخه، وإذا لم نوفق سنكون سعينا من أجل إثبات وجهة نظرنا ويكفينا شرف المحاولة ولسنا في خصومة مع الأهلي".
وأشار مدرب الزمالك السابق إلى أن هناك بعض التصريحات التى أدلى بها فى الفترة الأخيرة واتخذتها الجماهير على أنها "تريند"، قائلاً: "هذا يعود إلى القبول لدى الجماهير وتوفيق من الله سبحان وتعالى ولو المشاهد له القبول فى هذا الشيء سيكون جيد وإذا لم ترى أن طارق يحيى موفق وليس له قبول فهذا يعود لك ولكن ليس من حق أحد أن يتلفظ بأشياء سيئة فأنا طوال مشوارى كل من يعرفنى يعرف أننى دمى خفيف، ولا أدعى هذا على الهواء".
أضاف يحيى أنه كان يظهر وعمره 18 عاما، فى برنامج قديمًا اسمه "رمسيس ياه"، وكانت الجماهير متعلقة بيٌ وكنا نتحدث فى برنامج يتابعه الوطن العربى كله، قائلاً: "نحن فى النهاية نعمل فى قناة فئوية وهناك بالطبع أشخاص ستختلف معك وستحبك او تكرهك والأهم أنك تؤدى دورك المهنى وتحاول توصيل صوت جماهير الزمالك لحل أزماته أو طرح قضاياه"، متابعًا: "أما قصة التريندات فهى رزق من عند الله".
وعن محتوى قناة الزمالك فى الفترة الأخيرة قال: "المحتوى جيد وهناك تطوير يحدث فى الفترة المقبلة وهناك عدد برامج سيتم عرضها فى الفترة المقبلة وأعد الجماهير انها سترى شيء محترم فى الفترة المقبلة، مشددًا على أن القناة لديها متابعين كثر ولها نسبة مشاهدة عالية.
يتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
فيما من المقرر، أن يستمر التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك، من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غدًا، الإثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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