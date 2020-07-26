شكرا لقرائتكم محسن صالح بعد أزمة فاروق جعفر: إذا كان الكلام للشهرة فإن السكوت أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى اليوم الأحد، على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والذى أكد فيها مجاملة الحكام للفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

وكتب محسن صالح في تغريدته على حسابه على موقع "تويتر": "هناك أشخاص يتحدثون بالعقل وليس اللسان، وحجتهم الصدق وليس الاسترسال في الكلام، انتقى كلماتك فإذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض فلسانك يترك أثرا في العقل والوجدان، وإذا كان الكلام للشهرة فإن السكوت أفضل بزمان، فالشهرة داء والبعد عن الأضواء أمان، لا تكذب ولا تتجمل فالصمت أبلغ من الهذيان".

وكان فاروق جعفر، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

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واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.