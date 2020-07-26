شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا للاعبى منتخب الكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو منتخب الكاراتيه عن سلبية التحاليل ، وسلامتهم من فيروس كورونا ،و سلبية المسحة بالكامل، وسلامة جميع أفراد الجهاز الفني والإدارى واللاعبين أيضًا، وذلك قبل بدء التدريبات و المعسكر المفتوح الذى يقيمه الاتحاد للاعبى المنتخب بالمركز الأولمبى بالمعادى .

استعان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، بطبيب نفسى لمساعدة لاعبى المنتخب على الاستعداد للبطولات المقبلة، فى ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تغييرات بسبب فيرس كورونا، وكان أول تدريب للاعبى المنتخب مع الطبيب النفسى لتأهيلهم وتجهيزهم نفسيا للدخول في التدريبات، واستئناف النشاط الرياضى بعد توقف دام طويلا عدة أشهر.

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واستأنف منتخب الكاراتيه تدريباته التى توقفت منذ جائحة كورونا، حيث خضع اللاعبون للتدريبات بعد إجراء مسحة الفيروس وتحاليل الدم، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث انطلق المعسكر الذى من المقرر أن يكون مفتوحا نظرا لظروف عمل لاعبى المنتخب.

وطلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.