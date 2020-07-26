شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينعى العقيد ممدوح عبد الجبار أخصائى التأهيل بالنادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى طلائع الجيش بياناً نعى خلاله وفاة العقيد ممدوح عبد الجبار أخصائى التأهيل بالنادى الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد عقب إجراءه جراحة بالقلب أمس الاحد ، وجاء نص البيان كالتالى :"ينعى مجلس إدارة نادى طلائع الجيش والجهاز الإدارى والفنى واللاعبين بمختلف فرق النادى العقيد الراحل ممدوح عبد الجبار الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض وبعد رحلة لخدمة النادى امتدت لنحو 20 عاماً ، ونتمنى لأسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

يخوض فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع حرس الحدود على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويعتزم عبد الحميد بسيونى، إعطاء الفرصة للتشكيلة الأساسية لفريقه للمشاركة بشكل أكبر فى المباريات الودية لتجهيزهم فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق مسابقة الدورى حيث يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الاسبوع العشرين للمسابقة.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين تجمع الفريقين الأولى تقام اليوم بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساء على استاد المكس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على ستاد الجبل الأخضر.

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وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع المصرى البورسعيدى أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى انتهت بفوز المصرى بهدف دون رد سجله كريم العراقى ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.

تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى فى الدقيقة الثالثة وتعادل للمصرى الناشئ محمد الجمل فى الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى أيضًا، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.