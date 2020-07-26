مرتضى منصور يوجه رسالة شكر إلى أعضاء الزمالك فى عمومية الميزانية

جدة - عمرو شويل قامت الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك، بإذاعة رسالة موجهة من مرتضي منصور رئيس النادي إلي أعضاء النادي لحرصهم علي حضور الجمعية العمومية منذ الصباح الباكر، موجها الدعوة لهم لحضور مناقشة الميزانية التي ستعقد غدا، الإثنين، في حالة اكتمال النصاب القانوني، ويحرص شريف حسين نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك علي تيسير مهمة الأعضاء منذ الساعات الأولي من اليوم للتسجيل وحضور الجمعية العمومية ومتابعة كافة إجراءات دخول الأعضاء والعملية التنظيمية كما حرص اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي علي متابعة سير العملية التنظيمية داخل الجمعية العمومية للنادي.

جاء عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك، 88629 عضوا إلي جانب الأجانب، حيث فتح نادي الزمالك باب التسجيل في الجمعية العمومية في التاسعة من صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتي التاسعة مساء للتصويت علي ميزانية النادي ثم يستكمل الزمالك عموميته علي مدار غدا الإثنين.

يتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".

فيما من المقرر، أن يستمر التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك، من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غدًا، الإثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.