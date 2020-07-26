شكرا لقرائتكم إذاعة ودية الإسماعيلى مع مصر المقاصة على أون تايم سبورت 2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، المالك الحصرى لحقوق الدورى المصرى، إذاعة ودية الدراويش مع مصر المقاصة وذلك عبر قناة أون تايم سبورت 2.

يأتى هذا من منطلق إتاحة الفرصة لجماهير الدراويش فى كل ربوع مصر والوطن العربى لمتابعة مباريات الفريق بعد غياب دام لأكثر من 4 أشهر.

وتنطلق الودية فى تمام الخامسة مساء على ملعب الإسماعيلية الرئيسى ، ضمن برنامج اعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى المحلى ، يوم 6 أغسطس المقبل و التى تبدأ بمباراة الزمالك أمام المصري.

وكان الاسماعيلى قد خاض سلسلة من المباريات التجريبية بدأها بلقاء أسوان ثم نادى مصر وسيختتمه بلقاء اليوم.

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.