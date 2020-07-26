شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة في الدوري الياباني بسبب إصابة لاعبين بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، أنها ألغت مباراة بين ناغويا غرامبوس وسانفريتشي هيروشيما والتي كانت مقررة يوم الأحد بعد إصابة لاعبين بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعبين اثنين وأحد أفراد الجهاز الفني في ناغويا أصيبوا بالفيروس، بعد 3 أسابيع من استئناف المسابقة مطلع الشهر الحالي، عقب توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت اليابان قرابة 29 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و993 حالة وفاة.