شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مؤمن سليمان يتنبأ بهدف مصطفى فتحى بالأهلى وسر ترقيصة سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

مباريات الأهلى والزمالك دائمًا ما يكون لها ذكريات خاصة وكواليس مُختلفة، خاصة إذا كانت مباراة القمة تجمع القطبين على لقب بطولة وتكون المباراة فاصلة لتحديد البطل، ومن بين أشهر مباريات كأس مصر التى كان طرف النهائى بها قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، هى قمة الكأس موسم 2015 – 2016، والتى نجح الأبيض خلالها بالفوز على الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب برج العرب، وكان يقود أبناء ميت عقبة فى ذلك التوقيت المدرب مؤمن سليمان، بينما تولى مارتن يول قيادة الأحمر، ومن بين أشهر الأهداف التى ما زالت جماهير الزمالك تتغنى بها حتى الآن، كان هدف مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، الثالث فى شباك الأهلى وقتها.

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ويروى مصطفى فتحى كواليس تدريبه على هذه الجملة التدريبية وكيف كان للمدير الفنى للزمالك دور فى التخطيط لهذا الهدف قائلاً، "مؤمن سليمان، المدير الفنى للزمالك وقتها، طالبنى بأن أمرر لأيمن حفنى ثم انطلق فى المساحات وجاء الهدف بهذه الطريقة بالفعل"، مضيفا، "وفقت فى هذه اللعبة وتمكنت من وضع سعد سمير فى ظهرى وترقيصه من أجل سبقه والوصول إلى المرمى ووفقت فى التسجيل".