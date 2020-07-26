شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى بعد لقب أفضل لاعب فى مباراة بشكتاش: لم أتمن نهاية أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الدولي المصرى محمد النني لاعب فريق بشكتاش بحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة التى جمعت بشكتاش وجينشلر بيرليجى، بعد حصوله على التقييم الأفضل بين لاعبي الفريقين، ونشر النني صورة من المباراة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا، "لم أتمن نهاية أفضل من ذلك للموسم".

وقاد النجم المصرى محمد الننى فريقه بشكتاش للفوز على مضيفه فريق جينشلار بيرليجى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب " 19 ماييس"، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة، من الدوري التركي.

وشارك محمد الننى مع بشكتاش فى المباراة بالكامل، ونجح فى تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق، فى جميع المسابقات، عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 81 من زمن المباراة.

افتتح اتيبا، ثلاثية بشكتاش فى المباراة، بالدقيقة 52، عن طريق ركلة جزاء، وأضاف عبد الله ديابى، الهدف الثانى، فى الدقيقة 78، قبل أن يختتم محمد الننى، ثلاثية فريقه، فى الدقيقة 81، عبر ركلة جزاء.

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وخاض الننى، هذا الموسم مع بشكتاش، 36 مباراة فى جميع المسابقات، سجل هدف وصنع 3 أهداف.

وأنهى بشكتاش، الموسم الحالى من الدوري التركي، فى المركز الثالث، برصيد 62 نقطة، ليشارك الموسم المقبل فى بطولة الدوري الأوروبى.

وانضم النجم المصرى لصفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد معاناته من عدم المشاركة في المباريات مع فريق آرسنال الإنجليزى.

جدير بالذكر أن، فريق إسطنبول باشاك شهير، توج بلقب الدورى التركى الموسم الحالى للمرة الأولى فى تاريخه فى الجولة الماضية عقب الفوز على قيصرى سبور.