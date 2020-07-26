88629 عضوا يحق لهم التسجيل فى عمومية الزمالك..صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادى الزمالك 88629 عضواً إلي جانب الأجانب البالغ عددهم 119 عضوا، وفتح نادى الزمالك باب التسجيل فى الجمعية العمومية فى التاسعة صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتى التاسعة مساءً، للتصويت علي ميزانية النادى ثم يستكمل الزمالك عموميته على اليوم وغدا الاثنين.

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك باب التسجيل فى الجمعية العمومية المنعقدة على مدار اليوم، الأحد، وغدًا الاثنين، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، حيث يتوافد الأعضاء من باب جامعة الدول العربية وسيكون الخروج من باب حمام السباحة وذلك لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، حيث قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".