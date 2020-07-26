ما يهمنا هو الإطاحة بالزمالك.. مدرب الرجاء يعلق على مقترحات كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، إن قرارت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لا تمثل عائقًا للفريق المغربي، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو الإطاحة بالزمالك المصري من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، وكان (كاف) قد قرر في وقت سابق إقامة مباريات قبل النهائي من مباراة واحدة قبل أن تؤكد مصادر بالاتحاد الأفريقي نية الكاف في التراجع عن القرار.

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وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "le 360" المغربية قال سلامي: "نظام مسابقة دوري أبطال إفريقيا لا يعتبر عائقا أو مشكلة لنا".

وأضاف: "مستعدون لخوض منافسات البطولة وفق أي صيغة يقرها كاف، وما يهمنا في الوقت الحالي هو الإطاحة بفريق الزمالك المصري، والعبور للدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن الكاف طرفي المباراة الثانية لنصف النهائي ستقام بين الوداد والأهلي، علما بأن المواعيد المقترحة للمباريات هي أحد يومى 25 ، 26 سبتمبر فيما تقام مواجهة الإياب أحد يومى 2 ، 3 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون المباراة النهائية فى العاشر من شهر أكتوبر.