تحرك جديد من الأهلي للتظلم على إيقاف "كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول لمصراوي إن النادي الأهلي تحرك للتظلم على إيقاف جناحه محمود عبد المنعم "كهربا" الموقف عقب مباراة السوبر في الإمارات التي أقيمت في فبراير الماضي.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف محمود كهربا حتى نهاية هذا الموسم (2019-20)، قبل أن يتقدم الأهلي بتظلم إلى لجنة الاستئناف، التي قامت بتقليص العقوبة والاكتفاء بالإيقاف 10 مباريات.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الجهاز الفني يريد الاستفادة من جهود اللاعب خاصة بعد تألقه في التدريبات والمباراة الودية أمام سموحة ويري أنه من الضروري تخفيف العقوبة بعد توقف النشاط لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19).

وقال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات سابقة أن من حق كهربا التقدم بتظلم على إيقافه لتخفيف العقوبة الموقعة عليه بعد تأسد قرار لجنة الانضباط بإيقافه 10 مباريات بعد الاسئناف الذي قدمه اللاعب.

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وأكمل: "قرار لجنة الاستئاف لا يجوز الطعن فيه، لكن اللوائح تسمح بتقديم التماس يعيده مجلس الإدارة للجنة التظلمات، بشرط أن يأتي بشيء جديد لم يكن مطروحا على لجنة التظلمات من قبل".

وقدم " كهربا" التظلم الأول قبل تفشي فيروس كورونا المستجد وتجميد النشاط.

وأضاف الشوربجي أنه قرر في مارس تحديد العقوبة بعدد المباريات التي سيتم فيها إيقاف كهربا بسبب الظروف القهرية لجائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه.

يُذكر أن الدوري المصري سيتم استئنافه 6 أغسطس المقبل، وسيخوض الأهلي خمس مباريات في هذا الشهر أمام كل من إنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة أيام 9 و14 و17 و22 و26.