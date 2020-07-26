معلقًا على هدفه.. النني: أفضل طريقة لإنهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الدولي المصري محمد النني، لاعب بشكتاش على الهدف الذي سجله لفريقه في مباراته الأخيرة بالدوري التركي.

وقاد النني فريقه للفوز على نظيره جينتشلاربيرليجي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة تسجيل النني الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب النني: "لا يمكن أن تتمنى نهاية الموسم بشكل أفضل من هذا".

وكان النني قد انتقل إلى صفوف بشكتاش معارًا من أرسنال لمدة موسم، ولم يحدد لاعب المنتخب الوطني مستقبله حتى الآن.

جدير بالذكر أن بعض التقارير التركية قد أكدت في وقت سابق على رغبة سيرجين يالتشين مدرب بشكتاش في الإبقاء على خدمات النني.