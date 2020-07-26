عمومية الزمالك.. إقبال كبير من الأعضاء.. و11 بندا في جدول الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انطلقت في التاسعة صباح اليوم فعاليات الجمعية العمومية بنادي الزمالك لمناقشة الميزانية وما يتضمنه جدول الأعمال.

وحرص أعضاء النادي على المشاركة بكثافة في فعاليات الجمعية العمومية بالنادي التي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم وغدا الإثنين.

وتبدأ مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني في اليوم الثاني بعد نهاية موعد التسجيل.

وطالبت إدارة النادي عبر الإذاعة الداخلية جميع الأعضاء بعدم خلع الكمامة في الجمعية العمومية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

وقرر المجلس عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط، تأكيدا على الشفافية والنزاهة.

وعن طريقة التصويت، قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت تسهيلا على الأعضاء، فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت، ولن يُسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.

ويتضمن جدول الأعمال بالجمعية 11 بندا كالتالي:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

Advertisements

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

3- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني.

7- عرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد.

8- عرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية.

9- عرض تقرير تقييم المطاعم.

10- عرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة المحترفين.

11- إعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.