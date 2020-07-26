فيفا يدعو المنتخبات العربية للمشاركة في كأس العرب بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا إلى الاتحادات العربية الـ22 للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 في قطر.

ونقل الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة لقدم خطاب فيفا الذي جاء فيه: "سيكون لهذا الحدث أثرا بارزا في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا في قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم".

وفي الشهر الماضي أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم وفيفا عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام المقبل، لتكون محطة مهمة على طريق الاستعداد للنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم بقطر التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر 2022.

وخلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، عرض حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم، مقترح البطولة على أعضاء مجلس فيفا الذي أبدى دعمه لتنظيم البطولة المقترحة.

وتشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي أفريقيا وآسيا، وتقام منافساتها في مواعيد لا تتعارض مع أجندة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، وتتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال قطر.

وستقام منافسات البطولة في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر 2021، وستقام المباراة النهائية قبل عام تماماً من انطلاق نهائي النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

وإلى جانب الاستفادة من استادات وملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر، تعد البطولة العربية الجديدة فرصة هامة للمشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم "إنها بلا شك لحظة رائعة بالنسبة لنا في قطر ولمشجعي كرة القدم في أنحاء المنطقة وحول العالم".

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وأضاف آل ثاني "تستضيف قطر النسخة الأولى من هذه البطولة بمشاركة 22 منتخبا عربيا يتنافسون في استادات عصرية تشيدها قطر لاستضافة المونديال، لتمثل تجربة فريدة للاعبين والمشجعين للاطلاع على بعض ما تعد به قطر العالم في 2022".

وأضاف : "تعتبر البطولة الجديدة محطة بالغة الأهمية لبلادنا والمنطقة وكل من يشارك في تنظيمها وفرصة لاكتساب خبرات هامة على الطريق نحو استضافة الحدث العالمي الأبرز في عالم كرة القدم على أرض قطر في عام 2022".

من جانبه، قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم "تعد البطولة الجديدة فرصة مثالية ضمن استعدادات قطر لاستضافة أول نسخة من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي".

أوضح الذوادي "استضافت قطر العديد من الفعاليات منذ فوزها بحق تنظيم المونديال في 2010، لكن هذه البطولة ستكون الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، وستمثل فرصة رائعة لاستخدام المرافق والخدمات الخاصة بالمونديال قبل عام 2022".

وأشار الذوادي: "ستقام منافسات البطولة في المواعيد ذاتها المخصصة لبطولة كأس العالم، ما يعني أن المشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة سيحظون بفرصة تجربة الأجواء المرتقبة في عام 2022.

وتابع "يؤكد تنظيم هذه البطولة على التزامنا الثابت بأن مونديال قطر 2022 سيعود بالفائدة على كافة دول العالم العربي، وسيسهم في إبراز ما تمتاز به المنطقة وشغفها الشديد بكرة القدم."

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وجدول المنافسات. وسيتولى تنظيم البطولة فريق بطولة كأس العالم، بدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم، وفيفا، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

منه جانبه أكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أن البطولة ستكون بمثابة بروفة جيدة قبل المونديال، مضيفا "مونديال العرب في دولة المونديال رسالة واضحة للعالم، فالبطولة تمثل العرب والشرق الأوسط ، وإقامة هذه البطولة ستكون بمثابة تجربة للبلد المضيف واللجنة المنظمة ولفيفا للوقوف ايضا على مدى جاهزية قطر للاستضافة.