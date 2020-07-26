رئيس برشلونة يتحدث عن مستقبل ميسي.. وشرط ضم نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن هناك بالفعل 7 صفقات، مشيرا إلى هناك حالة واحدة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث بارتوميو عن عدة أمور تخص برشلونة في مقابلة أجراها مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وجاءت تصريحات رئيس النادي الكتالوني كالتالي:

"علينا التركيز في مباراة نابولي أولاً، في الأيام القليلة الماضية كان هناك نقد داخلي وأعتقد أنه ساعد على تجديد الطاقات لدوري الأبطال بشكل فريد في التاريخ وفي موسم غير عادي واستثنائي".

"نعم برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، هو الفريق المفضل دائمًا في أي بطولة يلعبها، خاصةً بعد رؤية الروح الفائزة والحماس التنافسي للاعبين".

"إنها لحظة مناسبة للغاية للعودة لتقديم عرض للموهبة والطموح للعب كرة القدم بشكل جيد".

كيكي سيتين

"لم يكن المدير الفني كيكي سيتين مهددا في أي وقت من الأوقات، ببساطة المدرب واللاعبين يجب أن يديروا ويتحدثون مع بعضهم البعض".

"على الرغم من عدم الفوز بالدوري، كان من الممكن أن يكون مذهلاً أن نتوج بها للمرة التاسعة في آخر 12 موسم، بعد فوزنا بـ8 من 11، وهو رقم قياسي بالفعل، عليك أن تتطلع لتقديم الأفضل".

الصفقات

"لدينا بالفعل سبعة لاعبين جدد، تعاقدنا مع كل من بيانيتش، ترينكاو، بيدري، وماتيوس فيرنانديز، نراهن عليهم في المستقبل، بجانب تصعيد كل من أنسو فاتي، ريكي بويج، وأراوخو إلى الفريق الأول منذ بداية الموسم المقبل 2020-2021".

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"إذا لم يأت اللاعبون الجدد من خلال صفقات تبادلية، سيكون من الصعب جدا أن نتعاقد مع نيمار".

"لقد تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن إمكانية ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، لكن المفاوضات توقفت في الوقت الحالي".

التجديدات

"لقد قال ليونيل ميسي عدة مرات أنه يريد الاعتزال في برشلونة، ليس لدي شك في أنه سيجدد عقده مع الفريق".

"يعتبر مارك أندريه تير شتيجن ذات أولوية للتجديد معه، إنه أحد الركائز الأساسية في الفريق وللمستقبل أيضا، يبلغ من العمر 28 عاما وهو واحد من أفضل ثلاثة في العالم".

"لدى لويس سواريز عقد ينتهي في 2021، سيتم تجديده تلقائيًا لموسم 2021-22، اعتمادًا على عدد المباريات التي يلعبها".

ميزانية الموسم المقبل وإدارة أزمة فيروس كورونا

"يقوم اللاعبون بتكييف رواتبهم مع مستوى الدخل الذي سيحصل عليه النادي الآن وسيحصلون عليه في المستقبل، الجميع يتفهم الموقف الحالي".

"أود أن أشكر اللاعبين بعدما خفضت الفرق رواتبهم بنسبة تصل إلى 12% في أشهر مارس وأبريل ومايو".

"نحن نطابق النفقات بالدخل وحتى نعلم كيف هي القوى العاملة ، لن نقرر أي شيء."

"انخفض الدخل السنوي بنسبة 30% بسبب وباء كورونا، تلك الجائحة أثّرت على الأندية الأوروبية الكبرى، وبرشلونة يعد النادي الأوروبي الذي يكسب أكبر قدر من المال، هو الأكثر تضررا".