حالة استثنائية تسمح باستضافة مانشستر سيتي لريال مدريد في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسبّب إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات الحجر الصحي المشددة على المسافرين من الأراضي الإسبانية في تهديد استضافة مانشستر سيتي لريال مدريد، بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكانت أزمة لاحت في الأفق بشأن الإجراءات البريطانية التي تفرض حجرًا صحيًا يمتد لأربعة عشر يومًا على القادمين من الأراضي الإسبانية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير إلى أن ذلك الحجر الصحي سيفرض نقل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد المقرر لها في 7 أغسطس المقبل من ملعب الاتحاد معقل السيتي، على أن يتم لعب المباراة في البرتغال.

لكن وفقا للتقارير الإنجليزية، ستلعب المباراة بشكل طبيعي على ملعب الاتحاد بعد الإعفاءات التي أعلنها وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفر دودن.

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وكان الوزير كشف في وقت سابق من هذا الشهر أن الرياضات مثل الجولف والفورمولا 1 والكريكيت وكرة القدم الدولية لن تحتاج إلى الحجر الصحي.

ولا تزال هذه الإعفاءات باقية لأن الحكومة البريطانية لم تلغها، بعد إعلان أن المسافرين القادمين من إسبانيا سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة ريال مدريد الإسباني إلى الأراضي الإنجليزية قبل وقت قصير من مواجهة السيتي، حيث سيعود الفريق الملكي للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل قبل المباراة بعشرة أيام.

يُذكر أن ريال مدريد مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في شهر فبراير الماضي، وتأجلت مواجهة الإياب بسبب جائحة كورونا، قبل قرار الاتحاد الأوروبي بإقامتها في مدينة مانشستر دون حضور جماهيري.