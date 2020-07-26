مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم 26 يوليو 2020

يواجه ليفربول مستضيفه نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد 26-7-2020، على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة 38 والختامية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسيكون لقاء اليوم بالنسبة للريدز بمثابة البحث عن النقطة رقم 99، وإنهاء الدوري برقم قياسي لأفضل موسم في تاريخ النادي.

ستكون مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم منقولة عبر قناة بي ان سبورت HD2 بصوت المعلق جواد بده، وتبدأ صافرة انطلاق البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الاحد 26 يوليو 2020 عند الساعة 6:00 بتوقيت السعودية، 5:00 بتوقيت مصر.

كما نقدم لزوار الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اون لاين قبل انطلاق اللقاء بقليل وسنكون في نقل حي ومباشر للقاء ليفربول اليوم لمتابعتها على

يلا شوت بث مباشر أهم مباريات اليوم.

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

حصد ليفربول لقب الدوري الانجليزي، وقد رفع الكأس أخيراً على ملعبه آنفيلد خلال المباراة الماضية والتي اكتسح فيها تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة، وبعد أن قدم زملاء محمد صلاح موسم لا ينسى، لا يزالو حريصين على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وهو المباراة الختامية في موسم الدوري الإنجليزي 2019/2020.

Advertisements

ولم يبقى أمام ليفربول شيء للقتال من أجله، لاسيما بعد فوزه باللقب وتسجيل أكبر عدد من النقاط خلال مشواره هذا الموسم، لكن هناك بعض الإنجازات التي ينبغى عليه أن يتحصل عليها، وهي أن الفوز في

مباراة اليوم أمام نيوكاسل، سيجعل ليفربول يتجاوز عدد نقاط الموسم الماضي بـ 97 نقطة، وكان آكثر موسم تحصل عليه بأكبر عدد من النقاط عام 1978-79، عندما أنهى الموسم بـ 98 نقطة آنذاك، وتفصلهم ثلاث نقاط ليصلوا إلى النقطة 99.

بينما يدخل نيوكاسل يونايتد المواجهة أمام ليفربول اليوم، بعد أن واجه معركة الهبوط في البداية، لكنه تعافى وحقق نتائج رائعة، ليصبح في وضع مريح الآن في منتصف الجدول، حيث يحتل نيوكاسل المركز 13 برصيد 44 نقطة، مبتعداً بفارق عشر نقاط عن منطقة الهبوط، وتعادل نيوكاسل خارج ملعبه أمام برايتون، وفاز الفريق في مباراة واحدة من مبارياته الأربعة على أرضهم منذ عودة النشاط الكروي.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )