بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 26/7/2020 الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، عندما يحل الأول ضيفاً على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار فعاليات الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم، والتي ستنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، ويقابلها السادسة بتوقيت السعودية، وستذاع على الهواء عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD2بأداء صوتي للمعلق جواد بده.
سقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في آخر مباراة خاضها بالدوري مع فريق برايتون، ويجتل الفريق حالياً المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 44 نقطة، ولن تكون مواجهة الفريق سهلة أمام بطل الموسم، وسيحاول تحقيق الفوز عليه وصناعة التاريخ ونيل شرف الفوزعلى الريدز.
أما ليفربول صاحب الصادرة واللقب برصيد 96 نقطة، فهو توج بطلاً للمسابقة في وقت مبكر منذ عدة جولات، وحسابياً تعتبر مباراة اليوم سهلة على كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي حقق فوزاً عريضاً على حساب تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة في المرحلة الماضية من الدوري.
لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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