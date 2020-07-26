موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا الليلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره سامبدوريا، في مباراة قد تكون الحاسمة في مصير الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" الموسم الحالي، التي تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من من البطولة.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا:

تنطلق مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم الأحد 26

يوليو 2020 في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والثانية عشرة إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا:

ستكون مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم الأحد 26

يوليو 2020 في الدوري الإيطالي منقولة لكم بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 4، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

وعلى الرغم من تعثر يوفنتوس في أكثر من مباراة بعد العودة من التوقف، إلا أنه استفاد من سقوط لاتسيو المتكرر، بعدما كان الفارق بينهما نقطة واحدة، ليتسع الفارق بينه وبين الوصيف، إنتر ميلان، إلى 4 نقاط، في ظل تراجع لاتسيو إلى المركز الرابع.

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وبعد فوز إنتر ميلان بالأمس على فريق جنوى في نفس الجولة، بات فريق يوفنتوس يمني نفسه في الفوز بمباراة اليوم لحسم اللقب لصالحه رسمياً، حيث سيتسع الفارق بينهما إلى 7 نقاط مع تبقي مباراتين فقط لنهاية المسابقة، مما يعني استحالة لحاق إنتر ميلان به.

بينما فريق سامبدوريا يخوض المباراة بطموح محدود للغاية، بعدما ضمن نسبياً البقاء في الدوري الإيطالي الممتاز، في ظل احتلاله المركز الـ14 برصيد 41 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ليتشي صاحب المركز الـ18، آخر المراكز الهابطة إلى القسم الثاني.

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